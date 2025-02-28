Российский командир рассказал о вырытых ВСУ норах для одной цели в Курской области

РИА Новости: ВСУ вырыли недоступные для дронов норы перед Погребками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вырыли норы перед селом Погребки в Курской области для одной цели — ради создания укреплений. Об этом рассказал командир штурмовой роты с позывным Добрый, передает РИА Новости.

По словам российского военного, при освобождении населенного пункта они обнаружили нарытые ВСУ норы, которые были недоступны для ударов беспилотниками. Добрый заявил, что это был самый сложный участок для продвижения к селу.

«А дальше у них уже не было особо укреплений, то есть они начали уже убегать», — отметил командир.

Он уточнил, что украинские боевики оставили в Погребках много вооружения — различные дроны, в том числе типа «Баба Яга», одноразовые гранатометы, автоматы, а также солдат ВСУ, которым не удалось выжить.

Населенный пункт вернулся под контроль России 26 февраля. Ранее сообщалось, что подойти к Погребкам было сложно из-за того, что населенный пункт расположен на возвышенности, и наступать российским бойцам приходилось по открытой местности.

