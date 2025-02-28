Российский пенсионер пойдет под суд за мошенничество почти на два миллиарда рублей

Во Владимирской области пенсионер пойдет под суд за мошенничество на ₽1,8 млрд

Во Владимирской области 65-летний российский пенсионер предстанет перед судом за мошенничество на 1,8 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2001 по 2019 год 65-летний житель столичного региона, будучи бывшим председателем трех кредитных потребительских кооперативов, привлекал средства граждан, обещая высокий доход при минимальном риске. Для видимости он частично выплачивал проценты пайщикам за счет средств новых клиентов.

Основные средства мошенник направлял на финансирование подконтрольных ему организаций и граждан, выдавая займы на невыгодных для кооператива условиях. Общее число потерпевших превысило 2 950 человек.

Следствие завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство России, стал жертвой мошенников.