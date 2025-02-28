Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:20, 28 февраля 2025Силовые структуры

Российский пенсионер пойдет под суд за мошенничество почти на два миллиарда рублей

Во Владимирской области пенсионер пойдет под суд за мошенничество на ₽1,8 млрд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Во Владимирской области 65-летний российский пенсионер предстанет перед судом за мошенничество на 1,8 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 28 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2001 по 2019 год 65-летний житель столичного региона, будучи бывшим председателем трех кредитных потребительских кооперативов, привлекал средства граждан, обещая высокий доход при минимальном риске. Для видимости он частично выплачивал проценты пайщикам за счет средств новых клиентов.

Основные средства мошенник направлял на финансирование подконтрольных ему организаций и граждан, выдавая займы на невыгодных для кооператива условиях. Общее число потерпевших превысило 2 950 человек.

Следствие завершено. В ближайшее время материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство России, стал жертвой мошенников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше