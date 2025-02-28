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11:17, 28 февраля 2025Бывший СССР

Российский военный закрыл собой украинского пленного от дрона ВСУ

Рожин: Военный ВС России закрыл собой украинского пленного от дрона ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

На ореховском направлении российский военный закрыл собой украинского пленного от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, два военных группировки «Днепр» вели сдавшегося украинского солдата на свои позиции. В ходе сопровождения оператор дрона ВСУ направил аппарат на военнослужащих, и один из них закрыл собой пленного. Рожин добавил, что боеприпас беспилотника на удивление не разорвался.

«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — написал Рожин.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей.

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