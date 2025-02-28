Российский военный закрыл собой украинского пленного от дрона ВСУ

На ореховском направлении российский военный закрыл собой украинского пленного от дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, два военных группировки «Днепр» вели сдавшегося украинского солдата на свои позиции. В ходе сопровождения оператор дрона ВСУ направил аппарат на военнослужащих, и один из них закрыл собой пленного. Рожин добавил, что боеприпас беспилотника на удивление не разорвался.
«Сложно представить, что в этот момент ощущал пленный: те, кого он считал побратимами, решили уничтожить его за желание выжить. Те, кого он считал врагами — рисковали собой, чтобы спасти его от смерти», — написал Рожин.
Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей.