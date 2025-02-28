«Русские вернутся в наши края». В Швеции заявили о возможном столкновении с Россией после конфликта на Украине

Politico: Швеция готовится к противостоянию с РФ после конфликта на Украине

В Швеции заявили о возможном столкновении с Россией после конфликта на Украине. Об этом сказал глава Службы внешней разведки (СВР) страны Томас Нильссон.

Он отметил, что, несмотря на «временное снижение активности российских военных» в Прибалтике, текущая ситуация может измениться после завершения украинского конфликта.

«Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы убеждены, что русские вернутся в наши края», — сказал он. Кроме того, Нильссон раскритиковал власти США за то, что они регулярно выражают доверие к президенту России Владимиру Путину.

Фото: Tom Little / Reuters

Швецию могут исключить из НАТО по требованию России

В американских медиа обсуждается исключение Швеции из НАТО по требованию России. Президент США Дональд Трамп может пойти на такой шаг, если РФ потребует возвращения альянса к границам 1997 года. В таком случае членство Швеции в альянсе может быть отменено.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин тоже считает это возможным, поскольку в Вашингтоне происходит пересмотр внешней политики в отношении России. «В рамках так называемой большой сделки между Россией и США, по мнению американских политологов, Москва занимает нейтральную позицию, не мешая Вашингтону один на один разбираться с Китаем — с главным геополитическим противником. А в обмен на этот как бы нейтралитет США пересматривают свой подход, свое отношение к поддержке Украины, к НАТО, чуть ли не выводят войска из Прибалтики. К этому как раз Финляндия, Швеция, которые одновременно в альянсе недавно», — сказал он.

Трамп заявил о готовности довериться Путину

Американский лидер, говоря о российском президенте, заявил, что готов «доверять, но проверять». Он также выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово и сделка с Россией будет устойчивой.

В свою очередь Путин назвал установление взаимного доверия первым шагом в решении украинского кризиса. «Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия доверяет себе. Чтобы доверять США, нужно пройти серьезный путь, отметил он и добавил, что сторонам придется разработать конкретные шаги по восстановлению и укреплению взаимного доверия. Дело в том, что восстановить отношения России и США в одночасье невозможно, поскольку многое было разрушено за последние годы.