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02:08, 28 февраля 2025Мир

«Либо быстро, либо не случится вообще». Что сказал Трамп об урегулировании на Украине, задачах США и доверии к Путину?

Трамп: Урегулирование на Украине будет либо быстрым, либо не случится вообще
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп предположил, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

По мнению главы американского государства, есть предпосылки к быстрому урегулированию, однако в случае его отсутствия договоренности не будут заключены никогда.

Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще

Дональд Трамппрезидент США

В начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме глава США отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса наметился прогресс. Трамп выразил уверенность, что в случае достижения договоренности по мирному урегулированию на Украине, Москва не станет его нарушать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению конфликта. По его словам, страна хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

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Трамп уверен, что что Путин сдержит слово по Украине

Трамп выразил уверенность, что российский лидер сдержит слово в случае достижения сделки по Украине.

Никогда не знаешь, что произойдет. Я знаю много людей, про которых говорили, что они никогда не обманут тебя, а они оказывались самыми ужасными людьми в мире. А про других говорили, что они точно тебя обманут, а они оказались на 100% честными

Дональд Трамппрезидент США

По его мнению, договоренности с Москвой будут устойчивыми. В случае мирной сделки Россия не начнет новых боевых действий, заявил Трамп.

Британский премьер в свою очередь ушел от ответа на вопрос, доверяет ли он Путину. Политик выразил надежду, что соглашение по Украине будет достигнуто, и оно станет долговечной, а не временной мерой.

Стармер назвал соглашение по Украине историческим

Стармер на встрече Трампом в Белом доме выразил ему благодарность за возможность заключения мирного соглашения по Украине.

Вот почему я считаю очень важным, чтобы Путин знал, что эта сделка, историческая сделка, которая, как я надеюсь, состоится, — никуда не денется, что это долговечная договоренность

Кир Стармерпремьер-министр Великобритании

Политик также пообещал, что Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше. Он согласился с Трампом, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.

Стармер сказал, что Великобритания готова отправить на Украину военных и авиацию, что поддержать урегулирование конфликта.

Трамп назвал тяжелую задачу на Украине

Президент США предположил, что беседа о гарантиях безопасности Украине станет очень приятной. Он также назвал тяжелую задачу на Украине и счел, что таким станет урегулирование конфликта. При этом Трамп обещал добиться этой цели.

Тяжелая беседа — будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ — да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома также заявил, что не хочет платить «миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов» за конфликт на Украине.

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Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Американский президент сообщил, что предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине.

Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно

Дональд Трамппрезидент США

При этом Трамп исключил вступление Украины в НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вывод украинских войск из новых регионов России является одним из условий для завершения конфликта. По словам российского лидера, Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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