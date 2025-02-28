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10:10, 28 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти спасателя МЧС на вызове в российский детсад

Mash сообщил о смерти спасателя МЧС при попытке снять кошку с дерева
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владикавказе 38-летний спасатель МЧС России не выжил после выезда в детский сад. О смерти мужчины сообщил Mash Gor в Telegram.

Как стало известно изданию, утром 28 февраля мужчина выехал на вызов в дошкольное учреждение, чтобы снять с дерева кошку. В результате, находясь на высоте, он потерял равновесие и сорвался. При ударе о землю спасатель получил несовместимые с жизнью травмы.

По информации канала, мужчина был спортсменом и занимал призовые места в соревнованиях от пожарно-спасательной части. В МЧС россиянин проработал 13 лет.

Ранее в Ивановской области школьник выпал с балкона на пятом этаже, который сам и поджег. Как выяснилось, первоклассник, оставшись без присмотра отца, решил поиграть с огнем и поджег бумагу. В результате ребенка доставили в больницу с переломами.

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