Стало известно о смерти спасателя МЧС на вызове в российский детсад

Mash сообщил о смерти спасателя МЧС при попытке снять кошку с дерева

Во Владикавказе 38-летний спасатель МЧС России не выжил после выезда в детский сад. О смерти мужчины сообщил Mash Gor в Telegram.

Как стало известно изданию, утром 28 февраля мужчина выехал на вызов в дошкольное учреждение, чтобы снять с дерева кошку. В результате, находясь на высоте, он потерял равновесие и сорвался. При ударе о землю спасатель получил несовместимые с жизнью травмы.

По информации канала, мужчина был спортсменом и занимал призовые места в соревнованиях от пожарно-спасательной части. В МЧС россиянин проработал 13 лет.

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