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16:28, 28 февраля 2025Забота о себе

Стоматолог предупредил о неожиданном вреде некоторых зубных щеток

Стоматолог Гафизов: Мягкие и жесткие щетки не нужно использовать без показаний
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Неправильно выбранная зубная щетка может навредить здоровью, рассказал врач-стоматолог и ортопед Ален Гафизов. О неожиданной опасности этого средства гигиены он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

«Некоторые предпочитают использовать либо жесткие, либо мягкие зубные щетки без объективных показаний к этому. Это частая ошибка, поскольку тщательно удалить зубной налет способна только щетка средней жесткости», — отметил врач.

По его словам, слишком жесткая щетка может травмировать десны, а мягкая — очистить зубы некачественно. При этом ворсинки средней жесткости при правильном использовании не травмируют десны и качественно удаляют налет, провоцирующий воспаление десен и кариес. Врач также подчеркнул, что щетку следует держать под углом в 45 градусов к зубу, а процедура должна занимать около двух-трех минут.

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Гафизов добавил, что чистить зубы нужно не менее двух раз в день: утром, после завтрака, и вечером — перед тем, как отправиться спать. Если у человека есть ортодонтические конструкции, чистить зубы нужно после каждого приема пищи, уточнил врач.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов рассказал, что изменения внешнего вида языка могут указывать на болезни. По его словам, из-за обезвоживания язык становится белым, а при гипотиреозе или аллергии — опухшим.

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