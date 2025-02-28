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13:25, 28 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на заявление главы разведки Швеции о новом столкновении после СВО

Депутат Чепа: Москва незамедлительно отвечает на действия НАТО у границ РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия готова незамедлительно ответить на любые действия стран-членов НАТО у границ России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» слова главы Службы внешней разведки Швеции Томаса Нильсона о возможности нового столкновения с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Нильссон заявил, что Стокгольм готовится к возможному столкновению с Россией после окончания СВО. По его словам, несмотря на «временное снижение активности российских военных» в Прибалтике, текущая ситуация может измениться после завершения украинского конфликта.

«По мере укрепления НАТО наши ответные действия появляются незамедлительно. Конечно, в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО мы усилим свое влияние и на Севером море, и на суше — они почувствуют это. Чего просили, то и получат», — отметил Чепа.

В феврале в исследовании Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) отметили, что Вооруженные силы (ВС) Швеции активизировались в Арктике, представляющей для России стратегический интерес, и заинтересованы в создании новых портов в регионе.

Дополнительно уточняется, что Арктика представляет особый интерес для Стокгольма. Кроме того, указывается, что войска королевства действовали в регионе еще до вступления в НАТО, в основном в координации с Финляндией.

В 2023 году шведская горнодобывающая компания LKAB нашла в Арктике крупнейшее месторождение редкоземельных металлов. Редкоземельные металлы, 17 элементов, востребованы в производстве электромобилей и других высокотехнологичных отраслях. В настоящее время абсолютным лидером по их добыче является Китай. В Европе это сырье не добывается, хотя спрос на него растет и, согласно оценкам Еврокомиссии, к 2030 году увеличится в пять раз.

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