Тело тучного украинского бойца после неудачной атаки ВСУ в Курской области сняли на видео

Тела бойцов ВСУ в Курской области сняли на видео

Тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На одном из роликов видно тучного украинского бойца, лежащего без признаков жизни в земляном укреплении. На другой записи видно еще одного бойца с перебитыми ногами. Автор видео — предположительно, российский военнослужащий — показывает жетон украинца, перебитый пулей.

На третьем видео видно пленных, которых солдаты Российской армии взяли на том же участке.

28 февраля Минобороны России сообщило об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области — Новой Сорочины. После этого, по словам военкора Юрия Котенка, бои переместились в Старую Сорочину. «Ситуация здесь для противника ухудшается с каждым часом. Южнее идут бои за Лебедевку и Новенькое», — отметил журналист.