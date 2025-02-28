Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Трамп о гарантиях безопасности Украине: Сначала нужно заключить сделку

Сначала необходимо заключить сделку, прежде чем говорить о гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Я не хочу думать о гарантиях безопасности в данный момент, нам надо сначала заключить сделку. За последнюю неделю пало несколько тысяч солдат с обеих сторон», — отметил политик.

Кроме того, Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию на Украине и руководствуется соображениями о необходимости скорее закончить вооруженный конфликт.

Ранее Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем и готова к мирному урегулированию с учетом устранения первопричин конфликта. Путин также указывал, что не всех устраивает диалог между Москвой и Вашингтоном и представители западных элит попытаются его сорвать.