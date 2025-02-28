Центральной России предсказали аномально теплый март

Синоптик Тишковец: В марте температура на 3-5 градусов превысит норму

В Центральной России в марте будет аномально тепло — средняя температура воздуха может превысить норму на 3-5 градусов Цельсия. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды на начало весны, теплое отклонение температуры от среднего показателя будет сохраняться на протяжении всего месяца. При этом в отдельные дни температура может достигать плюс 10 градусов. Синоптик напомнил, что ночная норма для марта в Москве — около минус 5 градусов, дневная — около плюс 1,5 градуса.

Также ожидается дефицит осадков в 10-30 процентов. Снег полностью растает во второй декаде марта — на месяц раньше установленных сроков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал избыток осадков в марте на всей Западной Сибири, Таймыре, севере Урала и в Красноярском крае, Архангельской и Мурманской областях, а также в Магаданской, Амурской областях, Хабаровском и Приморском краях и на Сахалине.