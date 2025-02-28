Удар таинственной российской ракеты по стоящей между домами гаубице ВСУ сняли на видео

Видео: Telegram-канал «Тройка»
Удар таинственной российской ракеты с самонаведением по гаубице М777 сняли на видео. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ролик, опубликованный в Telegram-канале «Тройка».
На кадрах видно, как боеприпас пикирует на орудие, стоящее между жилыми домами в одном из населенных пунктов. Тип вооружения, который был применен по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), не уточняется.
«На месте, где находится позиция противника, происходит сильный взрыв, свидетельствующий о наличии мощной боевой части», — говорится в публикации газеты.
Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в результате удара авиации был уничтожен командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.