Удар таинственной российской ракеты по стоящей между домами гаубице ВСУ сняли на видео

Опубликовано видео удара российской ракеты с самонаведением по гаубице М777 ВСУ

Видео: Telegram-канал «Тройка»

Удар таинственной российской ракеты с самонаведением по гаубице М777 сняли на видео. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ролик, опубликованный в Telegram-канале «Тройка».

На кадрах видно, как боеприпас пикирует на орудие, стоящее между жилыми домами в одном из населенных пунктов. Тип вооружения, который был применен по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), не уточняется.

«На месте, где находится позиция противника, происходит сильный взрыв, свидетельствующий о наличии мощной боевой части», — говорится в публикации газеты.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что в результате удара авиации был уничтожен командный пункт 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

