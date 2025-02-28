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23:06, 28 февраля 2025Мир

Белый дом сделал заявление после визита Зеленского

Белый дом: США не позволят другим государствам пользоваться американцами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Белый дом прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

«Президент Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс всегда будут отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает позицию США в мире», — говорится в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что власти страны не позволят другим государствам пользоваться американским народом.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампа за «поддержку». Он также отметил, что Украина нуждается в «справедливом и прочном мире» и продолжит работать ради его достижения.

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