В ЕС заявили о самом низком уровне отношений с Грузией

Посол ЕС: Отношения Евросоюза с Грузией находятся на самом низком уровне

Отношения Грузии и Европейского союза (ЕС) находятся на самом низком уровне. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает ТАСС.

По его словам, он хотел бы хвалить власть Грузии за реформы и положительно отзываться о событиях, происходящих в республике. Однако он заключил, что отношения Грузии и Евросоюза сейчас находятся на самом низком уровне. Он уточнил, что в Грузию больше приезжают с визитами лица высокого уровня из ЕС, также приостановлена финансовая помощь правительству, введен визовый режим для обладателей дипломатических паспортов.

Герчинский также сообщил, что деньги, предназначенные для правительства республики, перенаправлены гражданскому обществу и свободным СМИ. По словам дипломата, в декабре 2023 года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС, однако вместо необходимых реформ власти республики предпринимают шаги, которые отдаляют страну от организации.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о протестах в Грузии после парламентских выборов являются наглостью. Он прокомментировал заявления Каллас о возможных санкциях против руководства Грузии за действия в отношении протестующих и указал, что санкции могут быть введены только в отношении виновной стороны.