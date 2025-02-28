Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:21, 28 февраля 2025Бывший СССР

В ЕС заявили о самом низком уровне отношений с Грузией

Посол ЕС: Отношения Евросоюза с Грузией находятся на самом низком уровне
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Отношения Грузии и Европейского союза (ЕС) находятся на самом низком уровне. Об этом сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, передает ТАСС.

По его словам, он хотел бы хвалить власть Грузии за реформы и положительно отзываться о событиях, происходящих в республике. Однако он заключил, что отношения Грузии и Евросоюза сейчас находятся на самом низком уровне. Он уточнил, что в Грузию больше приезжают с визитами лица высокого уровня из ЕС, также приостановлена финансовая помощь правительству, введен визовый режим для обладателей дипломатических паспортов.

Герчинский также сообщил, что деньги, предназначенные для правительства республики, перенаправлены гражданскому обществу и свободным СМИ. По словам дипломата, в декабре 2023 года Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС, однако вместо необходимых реформ власти республики предпринимают шаги, которые отдаляют страну от организации.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о протестах в Грузии после парламентских выборов являются наглостью. Он прокомментировал заявления Каллас о возможных санкциях против руководства Грузии за действия в отношении протестующих и указал, что санкции могут быть введены только в отношении виновной стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

      Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше