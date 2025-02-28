В Германии представили боевой электромотоцикл

В Германии представили электрический мотоцикл e-boost для спецназа

Компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense представила электрический мотоцикл e-boost на выставке Enforce Tac в Германии. Об этом сообщает Defence Network.

Боевой мотоцикл, разработанный для нужд спецназа, способен разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. 70-килограммовый электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности.

В основе мотоцикла лежит гражданский e-boost, который дорабатывают для выполнения боевых задач. Двухколесный транспорт способен нести до 150 килограммов нагрузки. E-boost поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода до 100 и 130 километров. Мотоцикл оснастили кронштейнами для крепления оружия.

Отмечается, что военная версия e-boost уже четыре месяца проходит испытания в вооруженных силах Германии.

В декабре 2024 года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн продолжает испытания боевого мотоцикла электрического (БМЭ) для специальной военной операции.