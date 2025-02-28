Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 28 февраля 2025Наука и техника

В Германии представили боевой электромотоцикл

В Германии представили электрический мотоцикл e-boost для спецназа
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: E-boost

Компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense представила электрический мотоцикл e-boost на выставке Enforce Tac в Германии. Об этом сообщает Defence Network.

Боевой мотоцикл, разработанный для нужд спецназа, способен разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. 70-килограммовый электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности.

В основе мотоцикла лежит гражданский e-boost, который дорабатывают для выполнения боевых задач. Двухколесный транспорт способен нести до 150 килограммов нагрузки. E-boost поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода до 100 и 130 километров. Мотоцикл оснастили кронштейнами для крепления оружия.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Отмечается, что военная версия e-boost уже четыре месяца проходит испытания в вооруженных силах Германии.
В декабре 2024 года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что концерн продолжает испытания боевого мотоцикла электрического (БМЭ) для специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Он был легендой СССР и старейшим в мире обладателем титула

      Запасы металлов на Украины посчитали преувеличенными

      Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье для журнала

      Более 500 артистов и журналистов призывного возраста выехали с Украины и не вернулись

      В ОБСЕ высказались об отправке миротворцев на Украину

      Трамп заявил о большом уважении к Зеленскому

      Медведев извинился перед заподозренным им в предвзятом отношении к русским судьей

      Вероятность тюремного заключения для певца Буйнова за ДТП оценили

      Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

      Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше