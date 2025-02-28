В Госдуме порассуждали о будущем Зеленского

Депутат Чепа: Зеленского скоро не будет

Депутат Госдумы Алексей Чепа порассуждал, какое будущее ждет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил «Ленте.ру».

Политик обратил внимание, что Франция отыграла назад, утверждая, что не собираются посылать войска на Украину. «Они поняли, что не надо перечить Трампу. А этот дурак не понял. Думаю, Зеленского скоро просто не будет, каким-то образом его уберут», — сказал он.

«Очень жаль Украину, что у нее такой лидер», — резюмировал парламентарий.

Ранее Чепа указал, что отныне Зеленский является нерукопожатным для Трампа. По его словам, это стало следствием оскорбительной перепалки между главами государств в Белом доме.