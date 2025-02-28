В Курской области уничтожили группу украинских диверсантов

РИА Новости: В Курской области уничтожена группа украинских диверсантов

В Курской области возле населенного пункта Никольский была уничтожена группа украинских диверсантов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что военнослужащие входили в состав 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Собеседник агентства отметил, что четыре диверсанта ликвидированы, двое попали в плен.

Ранее стало известно, что российским десантникам удалось продвинуться на пять километров в Курской области. После взятия населенных пунктов Лебедевка, Марьевка, Погребки, Орловка, Новая Сорочина и Никольский боевые действия сместились к Старой Сорочине и дорожной развязке Льгов — Суджа — Русское Поречное.