Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:14, 28 февраля 2025Мир

В МИД оценили переговоры России и США в Стамбуле

МИД: Переговоры России и США в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Переговоры российской и американской делегаций по вопросам работы посольств прошли в содержательном и деловом ключе. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Дискуссии делегаций прошли в содержательном и деловом ключе. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу», — отмечается в публикации МИД.

Кроме того, представители России и США в ходе переговоров подчеркнули востребованность практических результатов, призванных «создать необходимые условия для оздоровления российско-американских отношений в интересах народов обоих государств».

Ранее в МИД сообщили, что российская и американская делегации на встрече в Стамбуле обсудили возможные пути преодоления раздражителей в отношениях, а также согласовали шаги по обеспечению финансирования дипмиссий. Также отмечается, что переговоры прошли между директором Департамента Северной Атлантики МИД России Александром Дарчиевым и заместителем помощника Госсекретаря США Сонатой Коултер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше