В МИД оценили переговоры России и США в Стамбуле

МИД: Переговоры России и США в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе

Переговоры российской и американской делегаций по вопросам работы посольств прошли в содержательном и деловом ключе. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Дискуссии делегаций прошли в содержательном и деловом ключе. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу», — отмечается в публикации МИД.

Кроме того, представители России и США в ходе переговоров подчеркнули востребованность практических результатов, призванных «создать необходимые условия для оздоровления российско-американских отношений в интересах народов обоих государств».

Ранее в МИД сообщили, что российская и американская делегации на встрече в Стамбуле обсудили возможные пути преодоления раздражителей в отношениях, а также согласовали шаги по обеспечению финансирования дипмиссий. Также отмечается, что переговоры прошли между директором Департамента Северной Атлантики МИД России Александром Дарчиевым и заместителем помощника Госсекретаря США Сонатой Коултер.