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14:36, 28 февраля 2025Силовые структуры

В МВД России назвали число депортированных из страны иностранцев

Волк: МВД депортировало из Москвы и Петербурга 600 иностранцев в 2025 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудники полиции с начала 2025 года провели свыше 18 тысяч проверок по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Только в Москве и Петербурге правоохранительные органы провели более тысячи проверок, в результате которых было решено сократить сроки временного пребывания в стране 2,5 тысячи иностранцев. Из них 477 человек не прошли дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование.

Принято решение о депортации из России 607 приезжих.

Ранее 28 февраля сообщалось, что Минфин подготовил поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», благодаря которым у трудовых мигрантов в России появится больше свободы при выборе места работы.

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