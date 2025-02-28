В Раде заявили о беспрецедентном уровне информационной зачистки на Украине

Депутат Сюмар: На Украине никогда не было такого уровня информационной зачистки

На Украине никогда не было такого уровня зачистки информационного пространства, как сейчас. Об этом заявила депутат Верховной Рады, журналистка Виктория Сюмар на заседании парламента, ее слова приводит партия «Европейская Солидарность» в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что работает в сфере медиа с 1998 года и никогда не видела подобного. «Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — сказала парламентарий.

По ее словам, украинские власти активно используют государственную цензуру, однако все равно не могут защитить страну от информационного воздействия.

Ранее стало известно, что более 30 процентов украинцев считают ошибкой властей информационную цензуру и сокрытие реального положения дел в стране. При этом, как показал опрос компании Socis, главной ошибкой Киева считают сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, такой вариант назвали 69 процентов респондентов.