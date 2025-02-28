Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 28 февраля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о беспрецедентном уровне информационной зачистки на Украине

Депутат Сюмар: На Украине никогда не было такого уровня информационной зачистки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

На Украине никогда не было такого уровня зачистки информационного пространства, как сейчас. Об этом заявила депутат Верховной Рады, журналистка Виктория Сюмар на заседании парламента, ее слова приводит партия «Европейская Солидарность» в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что работает в сфере медиа с 1998 года и никогда не видела подобного. «Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время», — сказала парламентарий.

По ее словам, украинские власти активно используют государственную цензуру, однако все равно не могут защитить страну от информационного воздействия.

Ранее стало известно, что более 30 процентов украинцев считают ошибкой властей информационную цензуру и сокрытие реального положения дел в стране. При этом, как показал опрос компании Socis, главной ошибкой Киева считают сохранение высокого уровня коррупции и хищения бюджетных средств, такой вариант назвали 69 процентов респондентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше