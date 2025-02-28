В России оценили возможность добывать редкоземельные металлы без инвестиций США

Димухамедов: РФ самостоятельно может добывать редкоземельные металлы

Председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов в комментарии РИА Новости оценил возможность добывать редкоземельные металлы без зарубежных инвестиций, в том числе со стороны США.

«Со своей стороны мы заявляем, что сырьевая база, а также наши компетенции позволяют нам добывать редкоземельные металлы. Мы ждем предложений, мы ждем запросов со стороны американских и, при необходимости, европейских коллег», — подчеркнул он.

Димухамедов отметил, что Москва готова сотрудничать в случае запроса США на необходимые им российские ресурсы, однако прежде необходимо выяснить, какие именно компании готовы выступить инвесторами.

Председатель ассоциации также выразил недоумение, почему именно в украинских ресурсах заинтересованы Соединенные Штаты и Европа. Он пояснил, что в республике на горно-обогатительных комбинатах добываются только руды титана и циркония.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов.