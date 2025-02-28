В России высказались о возможности одновременного партнерства с США и Китаем

Депутат Новиков назвал возможным налаживание отношений и с Китаем, и с США

Россия может выстроить свою международную политику так, чтобы одновременно сохранять и улучшать партнерство с Китаем и налаживать отношения с США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Новая администрация США адекватно относится к тому, что другая сторона может иметь свою позицию, если за этой позицией стоят военные и экономические возможности. Так что, думаю, если мы будем четко придерживаться принципа, что друзьями надо дорожить, а отношения — развивать, с этим придется считаться и Вашингтону», — считает Новиков.

Вместе с тем он не исключил, что в Белом доме могут допускать возможность сближения с Россией с целью отдалить ее от Китая. Но, как подчеркнул депутат, в конечном итоге зависеть это будет только от позиции Москвы и ее стремления продолжать развивать партнерство с Китаем.

«В Вашингтоне видят, как растет экономика Китая, и опасаются, что это может положить конец доминированию США на международной арене. Поэтому среди замыслов американского руководства может быть и сближение с Россией, учитывание наших интересов, активная коммуникация и диалог, с тем чтобы попытаться оторвать нас от Китая. Но зависеть это будет только от нашего политического выбора. Можно сделать так, чтобы улучшение отношений с Китаем не мешало восстановлению нормального делового партнерства и с Вашингтоном», — заключил политик.

Ранее в МИД России заявили, что переговоры российской и американской делегаций по вопросам работы посольств в Стамбуле прошли в содержательном и деловом ключе. Стороны подчеркнули востребованность практических результатов, призванных «создать необходимые условия для оздоровления российско-американских отношений в интересах народов обоих государств».