В российском городе шестиклассника нашли с переломами под окнами дома

В Петербурге шестиклассника нашли с переломами под окнами дома

В Санкт-Петербурге шестиклассника нашли с переломами под окнами дома в Кировском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, мальчика забрали в больницу в тяжелом состоянии. У юного горожанина диагностировали переломы костей черепа, позвонков, бедренной кости, разрыв внутренних органов и ушиб мозга тяжелой степени.

Соседи отметили, что 12-летний ребенок из семьи, которая считается благополучной. Предположительно, мальчик накануне повздорил с родителями после того, как мать нашла у него вейп. Несовершеннолетний выбежал из квартиры на эвакуационную лестницу.

Ранее в феврале сообщалось, что в Петербурге 17-летнего десятиклассника обнаружили под окнами дома в Невском районе, спасти юношу не удалось.

В конце января в Екатеринбурге 15-летнего школьника нашли в крови под окнами многоэтажного дома.