Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 28 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе возбудили дело по факту наезда автобуса на остановку

В Петербурге возбудили дело из-за смертельной аварии с автобусом на Варшавской
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту аварии, произошедшей на Варшавской улице, где пассажирский автобус №147 врезался в остановку, в результате чего одна женщина не выжила. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Отмечается, что прокуратура Московского района и сотрудники ГУ МВД России по городу начали проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажирский автобус на полной скорости протаранил несколько машин и въехал в остановку с людьми. ЧП произошло на юге города. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. В результате пострадали четыре человека, одного из которых спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это крах изоляции». Прямые перелеты и назначение посла. О чем договорились Россия и США в Стамбуле?

      Макрон пригрозил США ответными мерами за пошлины

      Внучка расправилась с бывшим мэром российского города и его женой с помощью яда и азота

      Москвичей предупредили о скачке давления

      Сотни россиян застряли на Маврикии из-за циклона «Гаранс»

      Дорогу из России в Грузию снова закрыли

      Рассказывающая о расправе над бывшим мэром Самары женщина попала на видео

      Внучка рассказала о помогавшем ей расправиться с экс-мэром российского города сообщнике

      В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

      В США назвали Су-35 преимуществом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше