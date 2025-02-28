В российском городе возбудили дело по факту наезда автобуса на остановку

В Петербурге возбудили дело из-за смертельной аварии с автобусом на Варшавской

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту аварии, произошедшей на Варшавской улице, где пассажирский автобус №147 врезался в остановку, в результате чего одна женщина не выжила. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). Отмечается, что прокуратура Московского района и сотрудники ГУ МВД России по городу начали проверку по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажирский автобус на полной скорости протаранил несколько машин и въехал в остановку с людьми. ЧП произошло на юге города. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель автобуса мог уснуть за рулем. В результате пострадали четыре человека, одного из которых спасти не удалось.