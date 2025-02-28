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16:20, 28 февраля 2025Ценности

В сети нашли дешевый аналог многомиллионной сумки Hermes

NYP: На Amazon нашли дешевый аналог многомиллионной сумки Hermes Kelly
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roselle Chen / Reuters

Модницы нашли в сети дешевую замену сумке Hermes Kelly, стоимость которой может достигать нескольких миллионов рублей. Материал публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что аналог многомиллионного изделия появился в популярном интернет-магазине Amazon. Цена сумки бренда Yatoga, дизайн которой полностью имитирует дорогой оригинал, составляет всего 42 доллара (3658 рублей). Согласно описанию, сумка представлена в трех цветах — бежевом, черном и хаки — и выполнена из полиуретана, структура которого похожа на кожу.

Покупатели в отзывах к товару объясняли, что решились на покупку, поскольку не видят смысла платить такие суммы за оригинал. «Да, нет знаменитой оранжевой коробки, но сумка все еще прекрасна. Выглядит очень правдоподобно», — написала одна из них.

В декабре 2024 года бизнесвумен Крис Дженнер пришла на съемки с сумкой за 27 миллионов рублей. Знаменитость посетила студию с дорожной сумкой бренда Hermes из крокодиловой кожи. Известно, что цена данного изделия на интернет-портале для продажи предметов роскоши 1stdibs составляла 255 950 долларов.

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