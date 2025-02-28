В США рассказали о мольбах украинской делегации возобновить переговоры

Fox News: Украинская делегация умоляла возобновить переговоры

Украинская сторона просила возобновить переговоры после перепалки президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X.

Однако, несмотря на «мольбы украинцев о перезагрузке», госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц сказали Зеленскому покинуть территорию Белого дома, отметила она.

Журналистка опровергла утверждения, будто украинский лидер сам решил досрочно покинуть встречу. Она рассказала, что поведение Зеленского вызвало у Трампа и его команды раздражение.

Ранее Трамп заявил, что готов возобновить переговоры с Зеленским, когда тот будет готов к мирному урегулированию конфликта.