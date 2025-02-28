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17:16, 28 февраля 2025Россия

Водолаз не выбрался на поверхность после погружения во время работ по сбору мазута в Анапе

Mash сообщил о смерти водолаза во время работ по сбору мазута в Анапе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Водолаз не смог выбраться на поверхность после погружения во время работ по сбору мазута в Анапе, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось на пирсе в Джемете. По данным канала, во время погружения аквалангисту стало плохо. Заметив, что буек не дергается, коллеги бросились его спасать. Со слов очевидцев, один из водолазов нырнул на глубину и достал мужчину из воды.

Baza в своем Telegram сообщает, что мужчина совершал парный спуск, и его поднимали на страховочном тросе. Без признаков жизни россиянина на лодке доставили к берегу. Мужчину пытались откачать в течение 40 минут, но спасти его так и не удалось.

Ранее сообщалось о смерти 17-летнего волонтера после очистки пляжей Анапы от мазута. Предварительно, молодой человек страдал астмой.

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