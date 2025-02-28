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08:00, 28 февраля 2025Из жизни

Возлюбленная мужчины с микропенисом раскрыла правду об их сексе

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Сonrado / Shutterstock / Fotodom

33-летняя Пенни Тэлбот состоит в отношения с мужчиной, размер пениса которого достигает всего 7,1 сантиметра, уже два года. О сексе с ним она рассказала в интервью The Sun.

По словам Тэлбот, она и бывший военный Джейк Тиммс долгое время были друзьями. Их общие знакомые много шутили о микропенисе Тиммса, поэтому для женщины это не стало открытием в постели. Кроме того, сам мужчина тоже предупредил Тэлбот о своей особенности. «Но он нисколько не стеснялся этого, я бы даже сказала, он гордился своим размером», — добавила женщина.

Тэлбот заявила, что считает пенис своего бойфренда идеальным, поскольку никогда не испытывает боли во время секса с ним. «У нас с Джейком очень здоровая сексуальная жизнь, и я всегда остаюсь довольна», — рассказала женщина. Она объяснила, что они получают удовольствие не только от секса с проникновением, но и от прелюдий. Также Тиммс и Тэлбот любят использовать секс-игрушки и устраивать ролевые игры.

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Как отмечает женщина, единственное, что ее смущает в размере Тиммса, — то, что многие шутят над ним. Например, его армейские друзья называют его пенис «куском зубной нити». Над мужчиной посмеивается даже его мать.

При этом, по словам Тэлбот, сам Тиммс не обращает на эти реакции никакого внимания. Мужчине неоднократно предлагали операции по увеличению пениса, но он каждый раз отказывался. «Всем, кто беспокоится о размере пениса своего парня, я бы сказала: не делайте из этого проблему, будьте более изобретательными и получайте удовольствие», — подытожила Тэлбот.

Ранее сообщалось, что обладатель самого большого пениса в мире, 40-летний Мэтт Барр из Лондона, пожаловался на трудности с выбором одежды. Носить что угодно ему мешает половой орган, длина которого составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции.

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