Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 28 февраля 2025Забота о себе

Врач оценила правдивость утверждения об увеличении размера ушей с возрастом

Отоларинголог Евсикова: Уши с возрастом не увеличиваются в размере
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ушная раковина полностью формируется и прекращает расти в возрасте от 9 до 15 лет и больше не увеличивается в размере, рассказала врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила правдивость расхожего утверждения о росте ушей.

Евсикова указала, что у взрослых людей хрящевые ткани, образующие ушную раковину, не растут, но из-за возрастных изменений и состояния кожи может создаваться визуальный эффект увеличения их размера. «Кожа, покрывающая наружное ухо, довольно плотно соединена с хрящевой основой ушной раковины и со временем под действием силы тяжести либо из-за снижения ее эластичности она несколько растягивается. Поэтому визуально может казаться, что ухо увеличилось в размерах», — рассказала врач.

Специалист добавила, что полностью остановить этот процесс невозможно, но есть способы его замедлить. В первую очередь она посоветовала поддерживать физическую активность: три-четыре раза в неделю по 50 минут плавать или заниматься скандинавской ходьбой. По ее словам, это поможет улучшить кровообращение и поддержать упругость кожи. «Также необходимо сбалансированно питаться — употреблять пищу, богатую полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами. Это способствует поддержанию здоровья кожи и соединительных тканей», — рассказала Евсикова.

Врач призвала избегать сильных колебаний веса. По ее словам, резкое изменение массы тела может привести к растяжению кожи, в том числе в области ушей.

Материалы по теме:
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

Ранее ухудшение слуха и глухоту назвали одним из факторов, способных спровоцировать деменцию. Профессор психиатрии старости в Университетском колледже Лондона Роберт Ховард предупредил, что также помимо проблем со слухом существует десятки других факторов риска появления старческого слабоумия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД раскрыли итоги переговоров России и США в Стамбуле

      Названы неожиданные последствия возвращения международных брендов в Россию

      Капитан судна наткнулся на аномально огромную стаю из тысяч дельфинов и снял их на видео

      В МИД заявили об обсуждении с США восстановления прямого авиасообщения

      Российская стилистка предрекла джинсам с эффектом кривых ног популярность весной

      В Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области

      Покупатели ребенка расплатились с приехавшей в Россию роженицей сапогами

      Африканцы массово полюбили путешествия в Россию

      На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

      Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше