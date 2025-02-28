Врач оценила правдивость утверждения об увеличении размера ушей с возрастом

Отоларинголог Евсикова: Уши с возрастом не увеличиваются в размере

Ушная раковина полностью формируется и прекращает расти в возрасте от 9 до 15 лет и больше не увеличивается в размере, рассказала врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила правдивость расхожего утверждения о росте ушей.

Евсикова указала, что у взрослых людей хрящевые ткани, образующие ушную раковину, не растут, но из-за возрастных изменений и состояния кожи может создаваться визуальный эффект увеличения их размера. «Кожа, покрывающая наружное ухо, довольно плотно соединена с хрящевой основой ушной раковины и со временем под действием силы тяжести либо из-за снижения ее эластичности она несколько растягивается. Поэтому визуально может казаться, что ухо увеличилось в размерах», — рассказала врач.

Специалист добавила, что полностью остановить этот процесс невозможно, но есть способы его замедлить. В первую очередь она посоветовала поддерживать физическую активность: три-четыре раза в неделю по 50 минут плавать или заниматься скандинавской ходьбой. По ее словам, это поможет улучшить кровообращение и поддержать упругость кожи. «Также необходимо сбалансированно питаться — употреблять пищу, богатую полезными жирами, белками, сложными углеводами, витаминами и минералами. Это способствует поддержанию здоровья кожи и соединительных тканей», — рассказала Евсикова.

Врач призвала избегать сильных колебаний веса. По ее словам, резкое изменение массы тела может привести к растяжению кожи, в том числе в области ушей.

Ранее ухудшение слуха и глухоту назвали одним из факторов, способных спровоцировать деменцию. Профессор психиатрии старости в Университетском колледже Лондона Роберт Ховард предупредил, что также помимо проблем со слухом существует десятки других факторов риска появления старческого слабоумия.