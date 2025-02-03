Названы повышающие риск раннего слабоумия факторы

Профессор психиатрии Ховард: Диабет и курение повышают риск ранней деменции

Существует более десятка факторов, длительное воздействие которых повышает риск развития ранней деменции, считает профессор психиатрии старости в Университетском колледже Лондона Роберт Ховард. Его слова приводит Daily Mail.

Эксперт уточнил, что ранней считается деменция, возникающая до 65 лет. Возможными причинами этого он назвал генетическую предрасположенность, образ жизни или некоторые заболевания. При этом профессор подчеркнул: если изменить ДНК трудно, то остальные факторы скорректировать намного проще. Если же этого не делать, уверен специалист, время вредного воздействия увеличивается и риск повышается. «Скажем, у вас с молодости диабет второго типа и гипертония, при этом вы их не контролируете. Это значит, что ваше сердце и сосуды, питающие мозг, будут быстрее изнашиваться», — привел пример Ховард. Он добавил, что плохое состояние сердца и сосудов может запустить процессы, которые приведут к болезни Альцгеймера.

Психиатр подчеркнул, что когнитивные заболевания очень сложные и возникают под воздействием множества факторов. По его словам, помимо диабета и высокого артериального давления, негативное влияние на здоровье мозга оказывают курение, употребление алкоголя, отсутствие социальных контактов, депрессия, ухудшение слуха или глухота. Также повышают риск деменции высокий холестерин, ожирение, пассивный образ жизни, снижение остроты зрения. Наконец, травмы головы полученные в детстве или молодости, тоже могут послужить фактором развития раннего слабоумия.

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