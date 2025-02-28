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13:28, 28 февраля 2025Забота о себе

Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

Терапевт Элбари: Пульсирующий шум в ушах появляется при аневризме в мозге
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Если человек постоянно слышит собственный пульс, это может быть признаком появления аневризмы в головном мозге, предупредил терапевт, врач общей практики Ахмед Абд Элбари. О малоизвестном признаке предынсультного состояния он рассказал в TikTok, пишет Daily Mail.

Врач отметил, что аневризмы могут образовываться в любых сосудах, но они особенно опасны, если появляются в головном мозге, так как провоцируют тип инсульта, называемый субарахноидальным кровоизлиянием. Также человек может слышать биение своего сердца, если в каком-то сосуде усиливается кровоток. По словам Элбари, чаще всего такое происходит из-за роста опухоли, обычно доброкачественной.

Хотя пульсирующий шум в ушах может быть признаком опасных состояний, намного чаще он появляется из-за относительно легких заболеваний. Среди возможных причин он выделил повышенную активность щитовидной железы или анемию. В некоторых случаях подобный симптом отмечается у беременных.

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