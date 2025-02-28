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14:53, 28 февраля 2025Россия

ВСУ совершили массированный удар по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгородской области. Об атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Прилесье Краснояружского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дронами — посечены фасад одного из корпусов и легковой автомобиль. Еще одно предприятие подверглось атаке дрона в хуторе Гаевка Волоконовского района. В результате детонации повреждена одна единица сельхозтехники», — написал он.

По словам чиновника, ВСУ также атаковали село Муром. Там БПЛА сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В результате в доме оказались выбиты окна, а также разрушена надворная постройка.

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Еще в одном населенном пункте — селе Новая Таволжанка — FPV-дрон также атаковал жилой дом. После удара там обнаружили посеченные кровлю и забор, добавил глава области.

Накануне мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. ЧП произошло в селе Тишанка Волоконовского района. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой госпитализировала в Валуйскую ЦРБ.

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