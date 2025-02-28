ВСУ совершили массированный удар по российскому региону

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на четыре населенных пункта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгородской области. Об атаке сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Прилесье Краснояружского района сельхозпредприятие атаковано FPV-дронами — посечены фасад одного из корпусов и легковой автомобиль. Еще одно предприятие подверглось атаке дрона в хуторе Гаевка Волоконовского района. В результате детонации повреждена одна единица сельхозтехники», — написал он.

По словам чиновника, ВСУ также атаковали село Муром. Там БПЛА сбросил взрывное устройство на частное домовладение. В результате в доме оказались выбиты окна, а также разрушена надворная постройка.

Еще в одном населенном пункте — селе Новая Таволжанка — FPV-дрон также атаковал жилой дом. После удара там обнаружили посеченные кровлю и забор, добавил глава области.

Накануне мирный житель пострадал при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. ЧП произошло в селе Тишанка Волоконовского района. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой госпитализировала в Валуйскую ЦРБ.