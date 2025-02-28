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16:13, 28 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ установили более миллиона мин на одном из участков фронта

Рогов: ВСУ установили более миллиона мин на 20-километровом участке у Работино
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины установили более одного миллиона мин на участке фронта шириной 20 километров севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«На участке фронта в районе Работино и Вербового, где было контрнаступление противника, и севернее суммарное количество мин на участке в два десятка километров, по оценкам специалистов, превышает один миллион штук», — рассказал он.

Рогов отметил, что украинские войска располагают качественно выстроенной линией обороны в районе Орехова, путь к которому для Вооруженных сил России лежит через Вербовое и Работино. При этом он подчеркнул, что российское наступление в Донецкой народной республике (ДНР) позволит обойти эти позиции.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что подразделения армии России начали штурм населенного пункта Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области. По его информации, российские военные ведут бои на окраинах населенного пункта.

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