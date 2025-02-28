Задержание готовивших подрыв митрополита Тихона по заданию ГУР Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовивших подрыв митрополита Тихона

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку по заданию украинских спецслужб теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Запись «Ленте.ру» предоставили в ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как силовики выводят мужчину из машины, после чего его сопровождают в здание ведомства для проведения следственных мероприятий.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли СВУ и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.