Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 28 февраля 2025Силовые структуры

Задержание готовивших подрыв митрополита Тихона по заданию ГУР Украины попало на видео

ФСБ показала видео задержания готовивших подрыв митрополита Тихона
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал РИА Новости

ФСБ показала видео с задержанным за подготовку по заданию украинских спецслужб теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Запись «Ленте.ру» предоставили в ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как силовики выводят мужчину из машины, после чего его сопровождают в здание ведомства для проведения следственных мероприятий.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли СВУ и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцы ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Момент удара по ним российским беспилотником попал на видео

      США и Европу обвинили в усложнении переговоров по Украине

      Евросоюз решил заключить крупнейшую сделку с Индией

      В Швеции заявили о подготовке к столкновению с Россией после окончания СВО

      В офисе Зеленского озвучили требования в обмен на полезные ископаемые

      Москвичам пообещали ливни и мокрый снег

      Мужчина пережил два нападения одной из самых ядовитых змей в мире за четыре года

      В храме рассказали о готовившем покушение на «духовника Путина» клирике

      Названы самые бюджетные маршруты из Москвы на майские праздники

      Украина попыталась атаковать российский регион с воздуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше