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11:46, 28 февраля 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ за попытку покушения на митрополита Тихона украинец попал на видео

ФСБ показала видео о предотвращении покушения на митрополита Тихона
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанный за подготовку подрыва митрополита Тихона по заданию ГУР Украины попал на видео

ФСБ показала видео о предотвращении покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Запись «Ленте.ру» предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На кадрах видно, как задержанный за попытку покушения на митрополита гражданин Украины, у которого силовики обнаружили паспорт на имя Шмарко Ивана Владимировича, рассказал о приготовлении преступления. Мужчина сказал, что его зовут Денис Попович и он является гражданином Украины и помощником митрополита Тихона. Он добавил, что был завербован сотрудниками украинского Главного управления разведки для того, чтобы следить за священнослужителем.

По его словам, это ему было предложено под угрозой расправы над его родственниками. Мужчина рассказал, что впоследствии ему была поставлена задача — найти союзника и расправиться с митрополитом Тихоном с помощью взрывчатки, которую они получили в виде закладки. Он добавил, что заложить взрывное устройство они должны были там, где проживал митрополит, а именно в Москве, в Сретенском монастыре. По словам злоумышленников, после выполнения этого заказа они должны были покинуть Россию по поддельным документам.

Ранее сообщалось, что ФСБ показала видео с задержанным за подготовку по заданию украинских спецслужб теракта в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

О предотвращении теракта в отношении митрополита Тихона ФСБ сообщила утром в пятницу, 28 февраля. В результате операции были задержаны двое мужчин. У них изъяли СВУ и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

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