Звезда «Во все тяжкие» снимется в новом «Декстере»

Актриса Кристен Риттер сыграет в продолжении сериала «Декстер» о серийном убийце

Актриса Кристен Риттер, известная по ролям в сериалах «Джессика Джонс» и «Во все тяжкие», присоединилась к актерскому составу продолжения сериала «Декстер». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, в новом сезоне Риттер сыграет известную сомелье, которая тайно занимается серийными убийствами. Также в актерский состав вошли Ума Турман и Питер Динклэйдж. Премьера намечена на лето 2025 года.

Ранее стало известно, что актера сериала «Половое воспитание» приговорили к 15,5 года тюрьмы за изнасилования.