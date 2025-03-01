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15:03, 1 марта 2025Россия

Американский самолет заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»

Самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint ВВС США 28 февраля впервые за долгое время был замечен над Черным морем, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Судя по данным, он летал над западной частью Черного моря, в районе, где пролегает газопровод «Турецкий поток». Спустя несколько часов после этого ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает прокачку газа по газопроводу.

О попытке атаки ранее в субботу сообщило Минобороны РФ. По станции выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями сил ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.

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