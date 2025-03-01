Американский самолет заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»

Самолет ВВС США заметили над Черным морем перед атакой на «Турецкий поток»

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Rivet Joint ВВС США 28 февраля впервые за долгое время был замечен над Черным морем, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Судя по данным, он летал над западной частью Черного моря, в районе, где пролегает газопровод «Турецкий поток». Спустя несколько часов после этого ВСУ попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает прокачку газа по газопроводу.

О попытке атаки ранее в субботу сообщило Минобороны РФ. По станции выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями сил ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.

