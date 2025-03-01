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13:32, 1 марта 2025Бывший СССР

Азаров прокомментировал поведение Зеленского на встрече с Трампом

Экс-премьер Украины Азаров назвал выходкой поведение Зеленского в Белом доме
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский построил профессиональную карьеру как комедийный актер, поэтому его поведение в Белом доме на встрече с лидером США Дональдом Трампом неслучайно. Выходкой действия Зеленского назвал в беседе с РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Зеленский всю свою сознательную жизнь был, грубо говоря, клоуном. (...) Поэтому думать, что это какая-то его выходка случайная, — это глубоко заблуждаться», — заявил экс-премьер.

Он предположил, что случившаяся в Белом доме перепалка была запланированной акцией Европы по срыву процесса мирного урегулирования.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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