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16:00, 1 марта 2025Мир

Экс-помощница Байдена рассказала о последствиях встречи Зеленского и Трампа

Экс-помощница Байдена Рид: ЕС не станет помогать Зеленскому без участия США
Мария Черкасова

Фото: Brian Snyder / Reuters

Лидеры стран — участниц Европейского союза (ЕС) могут начать «умывать руки» после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением поделилась бывшая помощница Джо Байдена сотрудница RT Тара Рид.

По ее словам, лидер Украины на переговорах с Трампом вел себя так, будто находится в сильной позиции, — возможно, думая, что его поддерживает Великобритания или Франция. По словам Рид, Зеленский выглядел нелепым в глазах всего мира, а европейские лидеры достаточно скоро могут начать «умывать руки».

Тара Рид занимала пост помощника Джо Байдена, когда тот был сенатором от штата Делавэр. После она обвинила бывшего президента США в домогательствах.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Церемония подписания соглашения была сорвана, Зеленский покинул Белый дом.

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