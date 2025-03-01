Футболиста сборной Уругвая похитили в Мексике

Футболиста сборной Уругвая Фонсеку похитили и держали в заложниках в Мексике

Футболиста сборной Уругвая и «Леона» Николаса Фонсеку похитили в Мексике. Об этом сообщает El Pais.

Инцидент произошел 27 февраля, когда игрок на автомобиле направлялся на тренировку. Вооруженные преступники отвезли его за 25 километров в поле и держали в заложниках два часа, после чего отпустили в безлюдном месте. Машину футболиста угнали, но бросили через несколько километров.

В настоящее время Фонсека чувствует себя хорошо. После обнародования информации о похищении полузащитник вышел на связь в социальных сетях и поблагодарил всех за поддержку.

Фонеска перешел в «Леон» в январе 2025 года. В составе команды он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.