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13:24, 1 марта 2025Россия

Колонна техники НАТО не смогла эвакуироваться из замыкающегося под Суджей котла

Shot: Колонна техники НАТО не может эвакуироваться из котла ВС РФ под Суджей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Колонна техники НАТО, находящаяся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), не смогла эвакуироваться из замыкающегося котла, который армия России стягивает под Суджей в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, поскольку Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под полный огневой контроль дорогу, по которой ранее передвигалась техника ВСУ в Курской области, украинские войска стали искать другие маршруты. За последние сутки с помощью аэроразведки российские военные обнаружили колонну боевой техники, двигающуюся через населенный пункт Олешня.

Издание сообщает, что новый маршрут не поддался натовской технике, которая не может эвакуироваться из котла. Трудности возникли из-за отсутствия переправ и вспаханного военной техникой чернозема. Отмечается, что в котле под Суджей застряла колонна, состоящая минимум из 10 единиц военной техники, в том числе БТР M113, два MRAP, одна единица БТР «Козак» и один УАЗ Медицинской санитарной службы. «Сейчас по машинам активно работают FPV-дроны», — отмечается в сообщении.

Ранее российский военный на видео показал место ожесточенных боев в Курской области. На кадрах из зоны боев видна почти полностью разрушенная постройка храма, от которой остались одни обломки и каркас здания.

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