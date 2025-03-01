Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от ЕС 6 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине могут выделить крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью газете La Tribune.

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от Евросоюза. Соответствующее решение может быть принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.

Французский лидер добавил, что целью саммита является усиление поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине заем на оборонные нужды. Его объем составит 3,2 миллиарда долларов.