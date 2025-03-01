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23:42, 1 марта 2025Мир

Макрон анонсировал крупную помощь Украине

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от ЕС 6 марта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине могут выделить крупную финансовую помощь на несколько миллиардов евро. Об этом он высказался в интервью газете La Tribune.

Макрон допустил выделение Украине нескольких миллиардов евро от Евросоюза. Соответствующее решение может быть принято на саммите Евросоюза в Брюсселе 6 марта.

«Саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.

Французский лидер добавил, что целью саммита является усиление поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине заем на оборонные нужды. Его объем составит 3,2 миллиарда долларов.

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