Маск раскрыл цели Зеленского и Трампа на сорванных переговорах

Маск: Зеленский хотел получить от США деньги на продолжение конфликта с Россией

Американский предприниматель Илон Маск раскрыл, какие цели американский президент Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский преследовали на переговорах. Об этом он написал в своем аккаунте X.

«Трамп настаивал на прекращении огня, которое остановило бы эту мясорубку», — объяснил Маск. Зеленский же, по его словам, хотел получить от США деньги на продолжение конфликта с Россией.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте в телефонном разговоре призвал Владимира Зеленского восстановить прежние отношения с администрацией главы США Трампа. Прошедшие переговоры он назвал неудачными.