Илон Маск высказался о новой стратегии Зеленского вести переговоры

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск высказался о новой стратегии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры. Соответствующий пост он опубликовал в X.

Миллиардер отреагировал на пост сатирического издания The Babylon Bee, в котором утверждалось, что Зеленский пробует новую смелую стратегию — оскорблять тех, у кого просит деньги. «Нереально» — прокомментировал Маск.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио потребовал от Зеленского извинений за перепалку с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, глава Украины виновен в провале переговоров между двумя странами.

