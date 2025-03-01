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09:23, 1 марта 2025Мир

Маск высказался о новой стратегии Зеленского вести переговоры

Илон Маск высказался о новой стратегии Зеленского вести переговоры
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск высказался о новой стратегии президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры. Соответствующий пост он опубликовал в X.

Миллиардер отреагировал на пост сатирического издания The Babylon Bee, в котором утверждалось, что Зеленский пробует новую смелую стратегию — оскорблять тех, у кого просит деньги. «Нереально» — прокомментировал Маск.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио потребовал от Зеленского извинений за перепалку с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, глава Украины виновен в провале переговоров между двумя странами.

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