Мексика увидела угрозу войны с США после предупреждения главы Пентагона

WSJ: Глава Пентагона Хегсет предупредил Мексику о возможных военных действиях

Мексиканские власти увидели угрозу войны с США после разговора с главой Пентагона Питом Хегсетом. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Беседа между Хегсетом и высшим военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ней новый глава Пентагона предупредил, что США могут предпринять односторонние действия, если страна не решит проблему «сговора» правительства и наркокартелей. По словам собеседников WSJ, высшее руководство Мексики, присутствовавшее на созвоне, было «шокировано и возмущено» его предупреждением. Слова Хегсета они восприняли как намек на возможные полномасштабные военные действия на территории Мексики.

Американский президент Дональд Трамп также требует от Мексики прекратить нелегальную эмиграцию и остановить трафик фентанила в США. Он пригрозил установить пошлины в размере 25 процентов на мексиканские товары, если его условия не будут выполнены. Все это усилило напряжение в отношениях Мексики и США.

Ранее газета The New York Times писала, что требования президента США Дональда Трампа к Канаде и Мексике являются его беспроигрышной стратегией. Как отмечают авторы материала, американский лидер давно дал понять, что будет использовать пошлины как «экономическую кувалду» против стран, которые отказываются выполнять его условия.