Председатель Госдумы Володин: Преимущество России не в нефти и газе, а в Путине

Главное преимущество России перед другими странами заключается не в нефти, газе и не в редких металлах, а в ее президенте — Владимире Путине. Так в своем Telegram-канале прокомментировал несостоявшееся подписание договора о редкоземельных металлах между Украиной и США председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил, что ресурсы, хотя и являются значительным фактором, но не самым важным. Он привел пример, что Царская Россия и Советский Сою имели богатые ресурсы, но это не спасло их распада. «Вновь повторю то, что говорил ранее, более 10 лет назад: преимущество России сегодня по сравнению с другими странами — это не нефть, не газ, не редкие металлы. Преимущество нашей страны — Президент Путин», — заявил Володин. Поэтому, он считает, что именно сейчас, в период вызовов и внешней агрессии, важна консолидация граждан, политических сил вокруг главы государства.

Спикер Госдумы также назвал поведение глав Франции, Испании, Польши, руководство Германии и Евросоюза неадекватным. По его мнению, наблюдая за их реакцией на прошедшую встречу Трампа и Зеленского, можно сделать вывод, что они не осознают ответственности перед гражданами своих стран и не смотрят в будущее. Володин убежден, что в отличие от них Путин «думает в первую очередь о людях и нашей стране».