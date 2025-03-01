Названы скрытые мотивы Трампа и Зеленского устроить скандал в Белом доме

Политолог Рар: Трамп и Зеленский добились своих настоящих целей

В результате скандала в Белом доме и президент США, и лидер Украины Владимир Зеленский сумели достичь своих скрытых целей, считает политолог Александр Рар. Настоящие мотивы произошедшего спора между главами государств он назвал в своем Telegram-канале.

Рар считает, что у Трампа и Зеленского разные цели. Первому для личного успеха нужен мир на Украине, второму — продолжение войны. По мнению политолога, эмоциональный спор с Зеленским развязал американскому лидеру руки. Теперь он может прекратить играть роль посредника и диктовать Украине условия мира.

«Но и Зеленский добился своего: он окончательно отколол европейцев от США, изолировал Трампа на Западе. Он успешно втянул европейцев невозвратно и глубже в войну», — уверен эксперт. Политолог отмечает, что Зеленский, по сути, вынудил Европу вооружаться, поставлять оставшееся на складах вооружение Украине и отправлять туда своих солдат.

Рар допускает, что сложившаяся ситуация может расколоть Европу, так как некоторые страны не захотят идти против Америки. Но возможен и другой вариант развития событий, уверен политолог. По его словам, он произойдет, если европейские правящие элиты сплотятся и решат противостоять «врагам демократии» Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Дональду Трампу. «Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, а воинствующей, миссионерской», — заключил Рар.

Ранее сообщалось, что 2 марта лидеры Европейских стран соберутся в Лондоне, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По данным Sky News, Латвию, Эстонию и Литву на встречу европейских лидеров не пригласили.