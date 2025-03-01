В России изменились правила регистрации автомобилей

В России разрешили регистрировать автомобили без предъявления полиса ОСАГО

С 1 марта в России вступают в силу изменененные правила регистрации автомобилей. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации

В частности, теперь нет необходимости предъявлять при регистрации транспортного средства (ТС) полис ОСАГО. При этом, передвижение без него по-прежнему запрещено.

Еще одно изменение касается утилизационного сбора: если автомобиль ввезен в Россию по льготному тарифу для физических лиц для личного пользования (сумма сбора составляет от 3,4 до 5,2 тысячи рублей в зависимости от возраста ТС) и продается до истечения годового срока, за него потребуется оплатить коммерческий утильсбор (до 1,5 миллиона рублей), иначе новый собственник не сможет поставить машину на учет.

Также с 1 марта можно прекратить регистрацию ТС сразу в день его продажи — раньше, если новый собственник не регистрировал машину на себя, это можно было сделать только по прошествии десяти дней. При этом, автовладельцев лишили возможности прекращать регистрацию автомобиля просто по своему желанию — теперь для этого нужна веская причина, например, продажа. Право прекратить регистрацию в любой момент по заявлению оставили только автодилерам и собственникам, чьи машины были угнаны либо уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили законодательно закрепить норму, согласно которой предлагается аннулировать регистрацию транспортных средств за езду на шумном автомобиле.