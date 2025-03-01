В России оценили эффективность помощи Украине без участия США

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков оценили эффективность помощи Украине без участия США и отметил, что подобная поддержка станет провальной.
«Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне». — сказал он.
Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.