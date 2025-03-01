Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 1 марта 2025Россия

В России оценили эффективность помощи Украине без участия США

Сенатор Пушков назвал провальными планы Евросоюза по поддержке Украины без США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценили эффективность помощи Украине без участия США и отметил, что подобная поддержка станет провальной.

«Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне». — сказал он.

Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Советник Трампа рассказал о слезах команды Зеленского после перепалки в Белом доме

      Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

      Мужчина пострадал в результате атаки ВСУ российского региона

      Британия выделит Украине заем на оборонные нужды

      Зеленский проигнорировал советы о переговорах с Трампом

      В Одессе атаковано судно с военным грузом и британскими наемниками

      Личность одного из напавших на избирательный участок в Абхазии установили

      В России оценили эффективность помощи Украине без участия США

      В Болгарии Зеленского назвали директором крупнейшего кладбища

      Ряду россиян пообещали аномальное тепло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше