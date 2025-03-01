Сенатор Пушков назвал провальными планы Евросоюза по поддержке Украины без США

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков оценили эффективность помощи Украине без участия США и отметил, что подобная поддержка станет провальной.

«Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и "спасения" Украины обречены на провал. Более того: из-за Украины они могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне». — сказал он.

Ранее в США задумались об отказе от военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что простые американцы устали спонсировать военные действия.