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23:31, 1 марта 2025Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе рядом с вертолетной базой ВСУ

РИА Новости: В направлении вертолетной базы ВСУ в Сумской области нанесен удар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В направлении вертолетной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Ахтырка получила два удара. Первый севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолетная база, которая вполне функционирует», — рассказал Лебедев.

О последствиях удара представитель подполья не сообщил.

Ранее Лебедев заявил, что в Одессе было атаковано судно, перевозившее военный груз и наемников из Великобритании, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Он отметил, что не все пострадавшие бойцы смогут доехать до больницы.

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